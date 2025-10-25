План «Ковёр» ввели в аэропортах трёх городов России

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
При возникновении серьёзной угрозы в небе может быть объявлен особый режим — сигнал «Ковер» (план «Ковер»). Его суть заключается в полном запрете полётов над определённой территорией. Запрет распространяется на все летательные аппараты, кроме, в некоторых случаях, самолётов ПВО. Получив такой приказ, экипажи должны срочно сесть или улететь из указанной зоны.
