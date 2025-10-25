Ричмонд
Момент смертельного взрыва газа в жилом доме в Сочи попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва в квартире на улице Тимирязева в Сочи. На записи видно яркую вспышку, после которой из окна вырывается пламя, а осколки разлетаются по двору.

Источник: Life.ru

Момент взрыва в квартире в Сочи. Видео © Telegram / ЧП Сочи.

Взрыв прогремел на четвёртом этаже. После помещение охватил пожар площадью в 15 квадратных метров. Пламя удалось быстро потушить, но взрыв разрушил стены и выбил окна в трёх квартирах.

Как сообщал Life.ru, взрыв бытового газа в многоквартирном доме привёл к гибели одного человека. Ещё трое получили травмы разной степени тяжести и оказались в больнице.

