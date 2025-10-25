Момент смертельного взрыва газа в жилом доме в Сочи попал на видео

Момент взрыва в квартире в Сочи. Видео © Telegram / ЧП Сочи.
Взрыв прогремел на четвёртом этаже. После помещение охватил пожар площадью в 15 квадратных метров. Пламя удалось быстро потушить, но взрыв разрушил стены и выбил окна в трёх квартирах.
Как сообщал Life.ru, взрыв бытового газа в многоквартирном доме привёл к гибели одного человека. Ещё трое получили травмы разной степени тяжести и оказались в больнице.
