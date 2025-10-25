Три человека пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме в Сочи

Ранее в региональном главке МЧС рассказали, что во время ЧП один человек погиб, еще один получил травмы.
«По предварительной информации, погиб мужчина 70 лет, еще трое человек госпитализированы с травмами», — уточнили в оперштабе.
Отмечается, что в 4-ю городскую больницу в тяжелом состоянии были доставлены 38-летняя женщина и мужчина 45−50 лет.
«Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован», — говорится в публикации.
По данным оперштаба, в результате взрыва оказались разрушены стены и повреждено остекление трех квартир. 18 жильцов временно разместили в хостеле и в одном из ЖК.
На месте ЧП продолжают работу экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов, добавили в ведомстве.
Напомним, взрыв в семиэтажном жилом доме на улице Тимирязева прогремел во втором часу ночи в субботу. По информации МЧС, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на 4-м этаже, после чего вспыхнул пожар. Жильцов эвакуировали, возгорание удалось быстро потушить.