Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме в Сочи

В результате взрыва бытового газа в одной из квартир жилой многоэтажки в Сочи пострадали три человека. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: Российская газета

Ранее в региональном главке МЧС рассказали, что во время ЧП один человек погиб, еще один получил травмы.

«По предварительной информации, погиб мужчина 70 лет, еще трое человек госпитализированы с травмами», — уточнили в оперштабе.

Отмечается, что в 4-ю городскую больницу в тяжелом состоянии были доставлены 38-летняя женщина и мужчина 45−50 лет.

«Мужчина 36 лет получил ушиб бедра, он также госпитализирован», — говорится в публикации.

По данным оперштаба, в результате взрыва оказались разрушены стены и повреждено остекление трех квартир. 18 жильцов временно разместили в хостеле и в одном из ЖК.

На месте ЧП продолжают работу экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов, добавили в ведомстве.

Напомним, взрыв в семиэтажном жилом доме на улице Тимирязева прогремел во втором часу ночи в субботу. По информации МЧС, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на 4-м этаже, после чего вспыхнул пожар. Жильцов эвакуировали, возгорание удалось быстро потушить.