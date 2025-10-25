Бывший отшельник из тайги Наумкин сказал, почему не нашли следов Усольцевых

«Если они жгли костер, то его следы через сутки в густой растительности после дождя можно увидеть, только наткнувшись непосредственно вблизи, с воздуха или с расстояния в 20 метров — это уже обычный ландшафт. А если именно следы семьи, то тут еще проще — растительность восстанавливается после однократного прохода человека уже через пару часов. Вот и все. Гулять на природе надо в лесу, а не забираться туда, где буреломы, буераки, скалы и подгнившие деревья, которые могут упасть прямо на ночную стоянку», — пояснил Наумкин.