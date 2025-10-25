Бывший отшельник из тайги Наумкин сказал, почему не нашли следов Усольцевых

Следы в бескрайней тайге Красноярского края, где затерялась семья Усольцевых, быстро стираются, особенно в условиях ухудшения погоды, сообщил в разговоре с aif.ru проживший 20 лет в алтайском лесу отшельник Оджан Наумкин.
Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали в красноярском лесу 28 сентября. В тот день их видели в последний раз, когда семья направлялась в небольшой поход на скалу Буратинка в живописном Кутурчинском Белогорье.
С тех пор семью никто не видел, их поиски продолжаются почти четыре недели, однако никаких следов не найдено.
«Если они жгли костер, то его следы через сутки в густой растительности после дождя можно увидеть, только наткнувшись непосредственно вблизи, с воздуха или с расстояния в 20 метров — это уже обычный ландшафт. А если именно следы семьи, то тут еще проще — растительность восстанавливается после однократного прохода человека уже через пару часов. Вот и все. Гулять на природе надо в лесу, а не забираться туда, где буреломы, буераки, скалы и подгнившие деревья, которые могут упасть прямо на ночную стоянку», — пояснил Наумкин.
Отшельник предположил, что Усольцевы еще могут быть живы, однако назвал это маловероятным.
Алтайский Маугли Наумкин, о котором идет речь, родился и вырос в алтайской тайге. Его родители построили землянку в лесу недалеко от курортного города Белокуриха.
Наумкин получал образование по книгам и радио. Семья питалась тем, что выросло на огороде, но все же иногда молодой человек выходил в людям. Он собирал грибы и ягоды, а позже ходил продавать их на рынок. На вырученные деньги он покупал мясо и муку.
В 2013 году, вернувшись с рынка, он обнаружил, что его родители ушли, оставив лишь записку. Наумкин обратился в полицию, однако появление 20-летнего юноши без документов вызвало большой общественный резонанс.
Спустя три месяца родители Наумкина нашлись в Приморье. А сам молодой человек решил вернуться в социум, прошел курсы для работы в качества бариста, а спустя несколько лет переехал в Москву и открыл кофейню.
Ранее Наумкин предположил, что Усольцевы могли попасть в болото.