Около 15 взрывов прогремело над Волгоградом

Над Волгоградом раздалось не менее 15 взрывов. Об этом стало известно в субботу, 25 октября.
Очевидцы сообщили, что взрывы продолжаются уже более часа над южной частью города, особенно в Красноармейском районе.
Отмечается, что беспилотники летят на низкой высоте, в том числе со стороны реки Волги. По информации местных жителей, российская ПВО уже сбила как минимум три БПЛА. На данный момент официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Около восьми взрывов прозвучало над Рязанью примерно в 2 часа ночи. Очевидцы сообщили, что слышали около восьми громких звуков, видели вспышки в небе и ощущали гул моторов. Помимо этого, по словам местных жителей, сработали сигнализации автомобилей, а стекла в окнах дрожали от звука взрывов. Официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших в настоящее время нет.