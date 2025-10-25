Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 15 взрывов прогремело над Волгоградом

Над Волгоградом раздалось не менее 15 взрывов. Об этом стало известно в субботу, 25 октября.

Над Волгоградом раздалось не менее 15 взрывов. Об этом стало известно в субботу, 25 октября.

Очевидцы сообщили, что взрывы продолжаются уже более часа над южной частью города, особенно в Красноармейском районе.

Отмечается, что беспилотники летят на низкой высоте, в том числе со стороны реки Волги. По информации местных жителей, российская ПВО уже сбила как минимум три БПЛА. На данный момент официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Около восьми взрывов прозвучало над Рязанью примерно в 2 часа ночи. Очевидцы сообщили, что слышали около восьми громких звуков, видели вспышки в небе и ощущали гул моторов. Помимо этого, по словам местных жителей, сработали сигнализации автомобилей, а стекла в окнах дрожали от звука взрывов. Официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших в настоящее время нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше