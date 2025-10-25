Ричмонд
Моряка из Приморья обманули на миллион фиктивной беременностью

В Хорольском округе Приморья завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении женщины, тянувшей с бывшего сожителя деньги, притворяясь беременной, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевое управление МВД.

Источник: ДЕЙТА

37-летняя местная жительница, имея несколько детей от предыдущих браков, некоторое время сожительствовала с очередным кавалером. 40-летний моряк полностью обеспечивал и женщину, и её детей. Но их отношения разладились. Мужчина отправился в плавание, а брошенная сожительница осталась без источника дохода.

Не желая мириться с таким положением дел, женщина сообщила моряку, что беременна от него. Эту легенду она поддерживала на протяжении девяти месяцев, а в присутствии общих знакомых носила накладной живот. Затем она заявила бывшему сожителю, что родила мальчика, прислав фотографии случайного новорожденного из Интернета.

Находясь в рейсе, моряк переводил женщине деньги, считая её будущей матерью своего ребёнка. В общей сложности аферистка вытянула из него более 1 133 000 рублей, а также убедила мужчину передать ей во временное пользование принадлежащий ему мини-экскаватор стоимостью 344 тысячи рублей, который продала через объявление в Интернете незнакомцу.

Расследование завершено. Женщина в преступлении призналась, свою вину не отрицает. Уголовное дело с утверждённым обвинением в мошенничестве передано в суд.