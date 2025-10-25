Спасатель Киселев объяснил, что Усольцевы могут быть живы

Таинственно исчезнувшие в Красноярском крае Усольцевы могут быть живы. Как отметил в беседе с aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев, такой вариант возможен.
«Я думаю, что обстоятельства, при которых они могут быть живы и здоровы, если они ушли куда-то и не хотят ни с кем связываться. Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли. Вспомните историю старообрядцев, которые уходили в Сибирь, в тайгу. Но почему о них никто не знал? Потому что они прежде всего сами хотели, чтобы о них забыли. Вот я думаю, что вот это самая такая прекрасная версия», — объяснил он.
По мнению спасателя, версии о том, что Усольцевы ждут помощи в какой-либо сторожке или пещере, не выдерживают критики.
«Версия о том, что они забрались в сторожку и не имеют возможности оттуда выйти и подать какой-то сигнал, выглядит мифической. Если бы они были в пещере, их бы нашли. Они бы подали о себе какой-то сигнал. Я думаю, что даже дым от костра указал бы на них», — добавил эксперт.
Последний раз Сергея, Ирину и пятилетнюю Арину Усольцевых видели 28 сентября. Как утверждают свидетели, семья отправилась в небольшой поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района. Двое взрослых, ребенок и собака пропали без следа, была только обнаружена их машина.