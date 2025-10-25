Спасатель Киселев объяснил, что Усольцевы могут быть живы

«Я думаю, что обстоятельства, при которых они могут быть живы и здоровы, если они ушли куда-то и не хотят ни с кем связываться. Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли. Вспомните историю старообрядцев, которые уходили в Сибирь, в тайгу. Но почему о них никто не знал? Потому что они прежде всего сами хотели, чтобы о них забыли. Вот я думаю, что вот это самая такая прекрасная версия», — объяснил он.