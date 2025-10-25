Аферисты обманули жителей Красноярского края на два миллиарда рублей в 2025 году

Для того чтобы обезопасить свои сбережения, эксперты советуют никогда не сообщать посторонним коды из смс, не переходить по сомнительным ссылкам в сообщениях и всегда лично перезванивать знакомым, если те неожиданно просят деньги на своих страницах в соцсетях или через мессенджеры. Также нельзя дистанционно предоставлять доступ к своему компьютеру или устанавливать приложения по просьбе незнакомцев, представляющихся сотрудниками банков или спецслужб.