Аферисты обманули жителей Красноярского края на два миллиарда рублей в 2025 году

25 октября в прокуратуре Красноярского края обнародовали еженедельную сводку о мошенничествах с использованием мобильной связи и интернета. Так, с начала года жертвами киберпреступников в регионе стали уже 7540 человек. Причиненный им ущерб превысил два миллиарда 100 миллионов рублей.
Только за последнюю неделю у жителей региона было похищено более 38 миллионов рублей. Наиболее распространенными схемами обмана стали фейковые криптобиржи, звонки от лжесотрудников спецслужб, фишинговые ссылки, а также мошенничества через взломанные аккаунты в социальных сетях.
Уровень раскрываемости подобных преступлений остается относительно невысоким и составляет 26,2%. Это связано с тем, что многие аферисты работают из-за границы. На сегодняшний день правоохранительные органы раскрыли 1281 преступление, а в суды уже направлено 624 уголовных дела.
Для того чтобы обезопасить свои сбережения, эксперты советуют никогда не сообщать посторонним коды из смс, не переходить по сомнительным ссылкам в сообщениях и всегда лично перезванивать знакомым, если те неожиданно просят деньги на своих страницах в соцсетях или через мессенджеры. Также нельзя дистанционно предоставлять доступ к своему компьютеру или устанавливать приложения по просьбе незнакомцев, представляющихся сотрудниками банков или спецслужб.