В Петербурге частично рухнула крыша вокзала: после обрушения перекрыли путь и парковку

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге произошло частичное обрушение крыши надземной парковки. Об этом пишет сайт «КП-Санкт-Петербург». По информации издания, все произошло в пятницу, 24 октября, около 18:00 в районе 12-й платформы. Упал участок надземной парковки на втором этаже, отмечается, что это место популярно среди пассажиров.
«На Ладожском вокзале произошло частичное обрушение крыши надземной парковки на платформу», — сообщает глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. Андрей Хорт уже выехал на место происшествия, он держит связь с РЖД и службами спасения, контролируя ситуацию.
Октябрьская железная дорога (ОЖД) подтвердила факт частичного обрушения асфальтового покрытия в зоне парковки вокзала. При этом движение поездов продолжается в обычном режиме, жертв нет. Все автомобили, находившиеся в зоне происшествия, эвакуируют. Для безопасности вход на вокзал со стороны улицы Зольная временно закрыт. В настоящее время комиссия ОЖД приступила к расследованию причин случившегося.
Уточняется, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку, направленную на оценку соблюдения законодательства по безопасности эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и защите прав пассажиров.
Между тем, СК по Забайкалью сообщил о возбуждении дела после частичного обрушения потолка в школе № 14 города Балей. Это произошло в одном из классов, где недавно провели ремонт. Губернатор региона Александр Осипов подтвердил, что происшествие случилось 23 октября, и распорядился провести полное обследование всех помещений образовательного учреждения.
Также известно, что утром 23 октября в Новосибирске произошло обрушение потолка на третьем этаже детской больницы, расположенной на улице Вертковская. По информации от родителей пациентов, трещина в потолке была замечена примерно за полчаса до инцидента, однако эвакуация не проводилась до самого момента обрушения.
После того как произошло ЧП, детей и их родителей немедленно эвакуировали из палат. По словам очевидцев, в здании началась паника.