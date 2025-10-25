В Петербурге частично рухнула крыша вокзала: после обрушения перекрыли путь и парковку

Также известно, что утром 23 октября в Новосибирске произошло обрушение потолка на третьем этаже детской больницы, расположенной на улице Вертковская. По информации от родителей пациентов, трещина в потолке была замечена примерно за полчаса до инцидента, однако эвакуация не проводилась до самого момента обрушения.