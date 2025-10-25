Ричмонд
В Новосибирской области в ДТП погибли три человека

Инцидент произошел 25 октября 2025 года около 02:00 на автодороге «Северный обход города Новосибирска» в Мошковском районе.

Источник: ГАИ Новосибирской области

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности смертельной аварии, унесшей жизни троих человек. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Инцидент произошел 25 октября 2025 года около 02:00 на автодороге «Северный обход города Новосибирска» в Мошковском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Accord 1992 года рождения, двигавшийся в сторону Новосибирска, на 73 км трассы столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком Volvo с полуприцепом. Грузовик был под управлением водителя 1960 года рождения.

В результате аварии на месте погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира — мужчина 1998 года рождения и женщина 1991 года рождения. Еще одна пассажирка, 1996 года рождения, была срочно госпитализирована с травмами.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.