В Новосибирской области в ДТП погибли три человека

Инцидент произошел 25 октября 2025 года около 02:00 на автодороге «Северный обход города Новосибирска» в Мошковском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Accord 1992 года рождения, двигавшийся в сторону Новосибирска, на 73 км трассы столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком Volvo с полуприцепом. Грузовик был под управлением водителя 1960 года рождения.