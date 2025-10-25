ДТП с большим количеством пострадавших и погибшим произошло в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства столкновение двух машин на дороге Троицк — Октябрьское.
Все произошло вечером 24 октября. По предварительным данным, 59-летний водитель Honda при выезде со второстепенной на главную не уступил дорогу Renault Symbol, за рулем которого был 60-летний мужчина, произошло столкновение.
Водитель Honda от полученных травм скончался на месте, до приезда бригады скорой медпомощи. Отмечается, что он не был пристегнут ремнем безопасности.
Пострадали водитель Renault Symbol и четверо его пассажиров.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.