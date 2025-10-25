Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с большим количеством пострадавших и погибшим произошло в Челябинской области

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Источник: РИА "Новости"

ДТП с большим количеством пострадавших и погибшим произошло в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства столкновение двух машин на дороге Троицк — Октябрьское.

Все произошло вечером 24 октября. По предварительным данным, 59-летний водитель Honda при выезде со второстепенной на главную не уступил дорогу Renault Symbol, за рулем которого был 60-летний мужчина, произошло столкновение.

Водитель Honda от полученных травм скончался на месте, до приезда бригады скорой медпомощи. Отмечается, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

Пострадали водитель Renault Symbol и четверо его пассажиров.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.