В Хабаровске автобус протаранил легковушку на «проклятом перекрёстке»

К счастью, в ДТП никто не погиб. Местные жители называют это место «проклятым перекрёстком» — аварии на нём происходят регулярно. По словам очевидцев, весной здесь делали ремонт, однако после окончания работ не установили ограничители и светофор. С тех пор на участке произошло не меньше десятка ДТП.