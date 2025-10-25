Ричмонд
ВСУ нанесли по Брянской области почти 20 тысяч ударов, погибли 53 человека

С начала 2025 года вооружённые формирования Украины нанесли более 14 000 ударов по Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Источник: Life.ru

«Только за девять месяцев 2025 года вооружённые формирования Украины нанесли 14260 ударов, а с начала специальной военной операции — 19760», — приводит слова Богомаза РИА «Новости».

В результате агрессии ВСУ погибли 53 мирных жителя.

Напомним, 23 октября в результате атаки дронов ВСУ в Брянской области погибла женщина. FPV-дрон атаковал движущийся гражданский автомобиль в селе Новые Юрковичи Климовского района.

