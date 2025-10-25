Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Сочи сняли на видео

На видеозаписи, снятой очевидцем, можно заметить, что на среднем этаже взрывной волной выбило часть стены. Три квартиры остались без стекол.
Авторы канала пишут, что громкий хлопок слышали жители всего центра. В результате ЧП оказались повреждены припаркованные во дворе машины, а также несколько построек.
Напомним, взрыв в семиэтажном доме на улице Тимирязева прогремел во втором часу ночи. Как сообщили в МЧС, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже, после чего вспыхнул пожар. Жильцов эвакуировали, возгорание быстро потушили.
По информации регионального оперштаба, в результате ЧП один человек погиб, еще трое с травмами доставлены в больницу.