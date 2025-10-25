Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Сочи сняли на видео

Напомним, взрыв в семиэтажном доме на улице Тимирязева прогремел во втором часу ночи. Как сообщили в МЧС, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже, после чего вспыхнул пожар. Жильцов эвакуировали, возгорание быстро потушили.