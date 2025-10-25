Алтайский Маугли Наумкин: Усольцевых могли бы спасти большие костры

Отметим, что Наумкин, поделившийся с Усольцевыми советом, сам 20 лет прожил в лесу. Родители мужчины (сейчас ему 32 года) ушли в лес незадолго до его рождение. Они построили в лесу Алтая, недалеко от города-курорта Белокурихи, землянку, а питались тем, что росло на огороде.