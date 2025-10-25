Алтайский Маугли Наумкин: Усольцевых могли бы спасти большие костры

Пропавшие в тайге Красноярского края Усольцевы могут еще быть живы, однако, чтобы привлечь поисковиков, им нужно жечь костры, сообщил в беседе с aif.ru проживший 20 лет в алтайском лесу отшельник Оджан Наумкин.
Напомним, с 28 сентября нет никаких известий о местонахождении семьи Усольцевых — 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и пятилетней Арины. В тот роковой день они отправились в небольшой поход на скалу Буратинка в Кутурчинском Белогорье.
После этого была развернута масштабная поисковая операция, однако была найдена лишь машина Усольцевых — ни они сами, ни их тела до сих пор не обнаружены.
По словам Наумкина, заплутавшая в красноярской тайге семья все еще может скитаться по лесу. Замерзшие, голодные и уставшие они могут быть живы.
«Если бы они жгли костер, был бы дым, их смогли бы найти», — отметил отшельник.
Однако Усольцевы, даже послушавшись совета Наумкина, вряд ли смогли бы легко развести костер в заснеженном лесу. Кроме того, найти их по дыму могли бы только непосредственно в момент горения костра.
«Следы костра через сутки в густой растительности после можно увидеть, только наткнувшись непосредственно вблизи, с воздуха или с расстояния даже в 20 метров — это выглядит как обычный ландшафт», — добавил бывший отшельник.
В данном случае, следы пребывания людей и костра мог скрыть снежный покров.
Отметим, что Наумкин, поделившийся с Усольцевыми советом, сам 20 лет прожил в лесу. Родители мужчины (сейчас ему 32 года) ушли в лес незадолго до его рождение. Они построили в лесу Алтая, недалеко от города-курорта Белокурихи, землянку, а питались тем, что росло на огороде.
Сам юноша получил образование по книгам и радио. Он лишь изредка выходил к людям — продавал на рынке грибы и ягоды. В 2013 году, вернувшись в очередной раз с рынка, Оджан обнаружил, что его родители уехали, оставив лишь записку.
Молодой человек обратился в полицию, что привело к широкому общественному резонансу — оказалось, что у него вообще не было документов.
Спустя три недели родители нашлись, а сам Оджан решил изменить свою жизнь. Он переехал в город, прошел курсы бариста, а позже переехал в Москву и открыл кофейню.
Ранее алтайский Маугли Наумкин выразил мнение, что Усольцевы стали жертвами оползня.