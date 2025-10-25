Сбил и скрылся: в Комсомольске ищут водителя, бросившего подростка с тяжелыми травмами

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и просят помощи у горожан. Если вы стали очевидцем этого ДТП, у вас есть какая-либо информация о случившемся или видеозапись с регистратора или камер наблюдения, просьба обратиться в ГАИ по адресу: улица Вокзальная, 14, или позвонить в дежурную часть по телефону 8 (4217) 52−44−88 . Гарантируется полная конфиденциальность любой предоставленной информации.