Сбил и скрылся: в Комсомольске ищут водителя, бросившего подростка с тяжелыми травмами

В Комсомольске сотрудники ГАИ разыскивают свидетелей серьезного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Авария произошла в пятницу вечером, примерно между 20:46 и 21:10, в районе улицы Свердлова и проспекта Московский. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительной информации, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на 17-летнего юношу. После наезда водитель нарушил правила дорожного движения — он скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшему и не сообщив о случившемся в полицию.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил серьезные травмы. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу, где он сейчас находится.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и просят помощи у горожан. Если вы стали очевидцем этого ДТП, у вас есть какая-либо информация о случившемся или видеозапись с регистратора или камер наблюдения, просьба обратиться в ГАИ по адресу: улица Вокзальная, 14, или позвонить в дежурную часть по телефону