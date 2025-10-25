Росавиация из-за налёта БПЛА временно закрыла аэропорт Волгограда

О временном запрете в 4:37 сообщили в Росавиации.
— Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнул официальный представитель авиационного агентства.
Отметим, ещё до этого мониторинговые Telegram-каналы начали информировать жителей о фиксации и сбитии в небе над регионом БПЛА. Согласно открытым данным, ликвидация беспилотников в настоящее время продолжается. Жителям рекомендовано отойти от окон. Ранее в 2:37 РСЧС разослал волгоградцам смс-сообщения о беспилотной опасности.
