Росавиация из-за налёта БПЛА временно закрыла аэропорт Волгограда

25 октября в Волгограде из-за массовой атаки БПЛА в аэропорту вновь были введены ограничения на приём и вылет самолётов.

О временном запрете в 4:37 сообщили в Росавиации.

— Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — подчеркнул официальный представитель авиационного агентства.

Отметим, ещё до этого мониторинговые Telegram-каналы начали информировать жителей о фиксации и сбитии в небе над регионом БПЛА. Согласно открытым данным, ликвидация беспилотников в настоящее время продолжается. Жителям рекомендовано отойти от окон. Ранее в 2:37 РСЧС разослал волгоградцам смс-сообщения о беспилотной опасности.

