Бизнесмен дал показания против экс-замгубернатора Курской области Дедова

Глава строительной компании «Сиэми» Виталий Синьговский дал показания, согласно которым бывший заместитель экс-губернатора Курской области Алексей Дедов получил взятку в размере шести миллионов рублей.
Следствие полагает, что Дедов получил деньги за предоставление доступа коммерческим организациям к выполнению государственных и муниципальных контрактов на строительство оборонительных сооружений в Курской области. По информации Синьговского, сумма «отката» составляла около 10% от стоимости контрактов.
В результате сотрудничества Синьговского со следствием появилась информация о возможной причастности к хищению бюджетных средств не только Дедова, но и экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, а также депутата Народного совета ДНР Татьяны Бондаренко. По версии следствия, Бондаренко могла заниматься подбором компаний для обналичивания средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений.
Сам Виталий Синьговский, обвиняемый в хищении и растрате при строительстве оборонительных объектов, признал свою вину, передает ТАСС.
Кроме того, 19 декабря, задержали гендиректора «Корпорации развития» Курской области Владимира Лукина. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Ранее под стражей оказался его заместитель. «Вечерняя Москва» узнала подробности этого дела и выяснила, с чем связаны «чистки» в Курской области.