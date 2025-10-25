Бизнесмен дал показания против экс-замгубернатора Курской области Дедова

В результате сотрудничества Синьговского со следствием появилась информация о возможной причастности к хищению бюджетных средств не только Дедова, но и экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, а также депутата Народного совета ДНР Татьяны Бондаренко. По версии следствия, Бондаренко могла заниматься подбором компаний для обналичивания средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений.