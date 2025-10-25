Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 25 октября, сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
В своем блоге в MAX глава города отметил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.
Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 111 украинских беспилотников над российскими регионами.
В этот же день в пресс-службе Минобороны рассказали, что с 18:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО был ликвидирован 21 украинский дрон самолетного типа. С 15:00 до 18:00 по московскому времени силами ПВО были уничтожены 12 беспилотников над двумя регионами РФ.