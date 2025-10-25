Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве

В этот же день в пресс-службе Минобороны рассказали, что с 18:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО был ликвидирован 21 украинский дрон самолетного типа. С 15:00 до 18:00 по московскому времени силами ПВО были уничтожены 12 беспилотников над двумя регионами РФ.