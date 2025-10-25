Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 25 октября, сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 25 октября, сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В своем блоге в MAX глава города отметил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Накануне в пресс-службе Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 111 украинских беспилотников над российскими регионами.

В этот же день в пресс-службе Минобороны рассказали, что с 18:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО был ликвидирован 21 украинский дрон самолетного типа. С 15:00 до 18:00 по московскому времени силами ПВО были уничтожены 12 беспилотников над двумя регионами РФ.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше