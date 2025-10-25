Ричмонд
Собянин сообщил о седьмом сбитом дроне ВСУ на подлёте к Москве

На подлёте к столице ПВО РФ сбили седьмой БПЛА ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ предприняли попытки атаковать Москву с воздуха. По данным мэра столицы Сергея Собянина, силы российских ПВО уничтожили седьмой беспилотник за ночь 25 октября. Об этом градоначальник написал в мессенджере MAX.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава региона.

Напомним, что накануне Собянин сообщал о массированной атаке на московский регион с использованием украинских дронов в ночь на 25 октября. Ранее KP.RU подробно публиковал хронологию атак ВСУ на Москву.

Кроме этого, с 18.00 до 23.00 по мск 24 октября силами российской ПВО был сбит 21 вражеский БПЛА над территориями российских регионов. Так, ПВО Минобороны уничтожили 12 дронов в Брянской, 7 — в Белгородской, по одному — в Калужской и Смоленской областях.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше