Собянин сообщил о седьмом сбитом дроне ВСУ на подлёте к Москве

ВСУ предприняли попытки атаковать Москву с воздуха. По данным мэра столицы Сергея Собянина, силы российских ПВО уничтожили седьмой беспилотник за ночь 25 октября. Об этом градоначальник написал в мессенджере MAX.
«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава региона.
Напомним, что накануне Собянин сообщал о массированной атаке на московский регион с использованием украинских дронов в ночь на 25 октября. Ранее KP.RU подробно публиковал хронологию атак ВСУ на Москву.
Кроме этого, с 18.00 до 23.00 по мск 24 октября силами российской ПВО был сбит 21 вражеский БПЛА над территориями российских регионов. Так, ПВО Минобороны уничтожили 12 дронов в Брянской, 7 — в Белгородской, по одному — в Калужской и Смоленской областях.