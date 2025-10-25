Ричмонд
Основателя Лобненского ОПГ объявили в розыск по делу о хищениях у бойцов СВО

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ объявил в международный уголовный розыск основателя Лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Игоря Бардина, отца ранее арестованного Владимира Бардина по обвинению в хищении денежных средств у бойцов СВО в Шереметьеве.

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Игорь Бардин объявлен в международный уголовный розыск в рамках уголовного дела преступного сообщества, которое занималось похищением денежных средств у военнослужащих в аэропорту Шереметьево», — сообщили правоохранители.

Ущерб по данному уголовному делу уже оценивается свыше 4 млн рублей. Ранее по этому уголовному делу были арестованы свыше 30 человек, в их числе сотрудники полиции, зазывалы и таксисты, а также и сын Игоря Бардина — Владимир. Ему предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). По версии следствия, злоумышленники искали среди пассажиров участников СВО. Таксисты подвозили их до необходимых мест за огромные суммы, вымогали денежные средства и похищали банковские карты. Полицейские позже отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.