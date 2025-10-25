Основателя Лобненского ОПГ объявили в розыск по делу о хищениях у бойцов СВО

Ущерб по данному уголовному делу уже оценивается свыше 4 млн рублей. Ранее по этому уголовному делу были арестованы свыше 30 человек, в их числе сотрудники полиции, зазывалы и таксисты, а также и сын Игоря Бардина — Владимир. Ему предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). По версии следствия, злоумышленники искали среди пассажиров участников СВО. Таксисты подвозили их до необходимых мест за огромные суммы, вымогали денежные средства и похищали банковские карты. Полицейские позже отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.