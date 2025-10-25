В Красноярске сняли со скалы на Столбах мужчину с травмой и его спутницу

Известно, что мужчина и женщина предприняли попытку восхождения на одну из вершин. На скалах сейчас гололед, а туристы был неподготовленными. Их поход завершился падением мужчины. К счастью, он сорвался не на землю с высоты, а упал на выступ скалы. Тем не менее, он сильно пострадал и дальше не мог идти самостоятельно. Его спутница не смогла спуститься сама и позвать на помощь. Она позвонила в экстренные службы.