В Красноярске сняли со скалы на Столбах мужчину с травмой и его спутницу

24 октября в национальном парке «Красноярские Столбы» произошел несчастный случай. Специалистам КГКУ «Спасатель» пришлось с помощью альпинистского снаряжения эвакуировать туриста с серьезной травмой.
Известно, что мужчина и женщина предприняли попытку восхождения на одну из вершин. На скалах сейчас гололед, а туристы был неподготовленными. Их поход завершился падением мужчины. К счастью, он сорвался не на землю с высоты, а упал на выступ скалы. Тем не менее, он сильно пострадал и дальше не мог идти самостоятельно. Его спутница не смогла спуститься сама и позвать на помощь. Она позвонила в экстренные службы.
Для эвакуации пострадавшего потребовалось срочное вмешательство профессионалов. Также спасателям с помощью альпснаряжения пришлось снимать со скалы и женщину. Мужчину после спуска вынесли к выходу из нацпарка, где его уже ждала подоспевшая бригада скорой помощи.
Это уже не первый подобный инцидент за последние дни. Спасатели настоятельно рекомендуют любителям активного отдыха на Столбах избегать рискованных восхождений без соответствующей подготовки. Для безопасного посещения необходимы подходящая для погоды одежда, надежная нескользящая туристическая обувь и специальное снаряжение.