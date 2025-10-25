Красноярец продал технику из арендованной квартиры и попал под «уголовку»

В сентябре в отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что его квартиросъемщик не внес ежемесячную плату за аренду и перестал выходить на связь. Позднее потерпевший обнаружил, что в квартире отсутствует бытовая техника почти на 250 тыс. рублей.