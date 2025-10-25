Ричмонд
Красноярец продал технику из арендованной квартиры и попал под «уголовку»

В Красноярске 19-летний парень продал из арендованной квартиры бытовую технику стоимостью почти четверть миллиона рублей.

Источник: Freepik

Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

В сентябре в отдел полиции обратился мужчина, который сообщил, что его квартиросъемщик не внес ежемесячную плату за аренду и перестал выходить на связь. Позднее потерпевший обнаружил, что в квартире отсутствует бытовая техника почти на 250 тыс. рублей.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника. Полицейские выяснили, что молодой человек создал аккаунт на сайте объявлений, где разместил информацию о продаже бытовой техники, принадлежащей арендодателю.

«В течение недели он реализовал незнакомым ему людям два телевизора, холодильник, стиральную машину и ретро проигрыватель. За все он получил 85 тыс. рублей», — сообщили в МВД.

Следователем полиции было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», расследование которого завершено. 19-летний красноярец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.