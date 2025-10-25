Новый след: полный разбор всех версий таинственного исчезновения Усольцевых

Что же случилось с семьей Усольцевых в красноярской тайге? Сегодня существует свыше 15 версий их исчезновения. Семья Усольцевых — Сергей (64 года), его жена Ирина (48 лет) и их пятилетняя дочь Арина — 28 сентября 2025 года отправилась в однодневный поход в горную тайгу в Красноярском крае и бесследно исчезла.
Несмотря на масштабные поиски с участием более 1500 человек, которые продолжались несколько недель, не было найдено ни одного следа пропавших.
Мы систематизировали все предположения — от официальных заявлений следствия до мнений спасателей, охотников и местных жителей, чтобы определить, какой из сценариев эксперты считают наиболее вероятным, а какие отбрасывают как неправдоподобные.
В конце материала представлена та версия, к которой склоняются большинство опрошенных.
Приоритет Следственного комитета: несчастный случай и стихия тайги.
Главной версией пропажи семьи Усольцевых остается несчастный случай. Об этом сказала в комментарии aif.ru пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю Юлия Арбузова.
«Официальная версия — несчастный случай, у нас она остается приоритетной. Но поскольку тела не найдены, мы не можем исключать другие версии, в том числе и криминальные», — отметила пресс-секретарь.
Криминальные версии ранее aif.ru уже обсуждались экспертами, однако обстоятельства исчезновения, особенно в таком сложном для поисков месте, как Куртучинское Белогорье, заставляют рассматривать в первую очередь природные факторы.
1. Усольцевы заблудились в лесу (Несчастный случай).
Коллега и друг Сергея Усольцева Александр Дымов назвал возможной причиной трагедии беспечность главы семьи. По его словам, Сергей всегда действовал импульсивно, не уделяя внимания детальной подготовке. Усольцев был опытным таежником, который знал местные леса с детства, но мог недостаточно тщательно проработать маршрут и экипировку для похода с семьей: что-то забыть или посчитать ненужным.
Дымов отмечает, что такая беспечность не мешала Сергею в походах с опытными туристами, но могла стать роковой ошибкой при походе с маленьким ребенком.
К тому же, известно, что в первые дни пропажи Усольцевых, в районе Курчинского Белогорья резко снизилась температура — с +20 практически до 0 по Цельсию. Неподготовленный к резкому похолоданию турист, а тем более семья с маленьким ребенком, заблудившись, могла быстро потерять силы и погибнуть от переохлаждения.
Важно отметить загадочные детали, всплывшие в ходе поисков: «У женщины и у мужчины были телефоны, которыми они не воспользовались. Значит, что бы с ними не произошло — было внезапностью. Лай мелкой собаки волонтёры слышали в начале тропы, но не поняли направления. Значит, всё случилось в самом начале пути, метрах в 500 от маршрута, случилось неожиданно», — отмечалось в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт».
2. Провалились в разлом скалы или курумник.
Кутурчинское Белогорье представляет из себя хаотичное нагромождение камней, что делает поиски пропавших людей крайне затруднительными.
«Там тысячи камней и курумников — провалов глубиной два, три и пять метров. Там можно легко ногу подвернуть и даже упасть в провал, тем более в условиях испортившейся погоды», — пояснил экскурсовод-проводник Алексей Исиченко, который вместе с волонтерами участвует в поисках.
Кутурчинское Белогорье — это горный хребет, являющийся крайним, граничащим с цивилизацией, хребтом Восточного Саяна, протяженностью около 80 км, где много каменных осыпей — курумников. Если люди сбились с пути и оказались в такой ловушке, это может сделать их обнаружение практически невозможным, сказал гид. Падение в разлом среди тысяч камней, особенно с ребенком, является высоковероятным несчастным случаем в условиях сложного рельефа.
3. Утонули в древнем озере.
Семья могла отправиться к вершине горы Алат в Кутурчинском Белогорье, где на высоте 1440 метров расположено озеро Атласное. Оно является точкой притяжения туристов.
«До озера можно дойти за день, но большинство идут с ночевкой, устанавливают там палатку. Оно очень глубокое, вода чистая, прозрачная», — рассказал гид Исиченко в беседе с aif.ru.
Часть ученых предполагают, что озеро появилось в результате падения метеорита. Другие считают, что место, где оно возникло, является кратером недействующего вулкана. Падение в глубокое, холодное горное озеро также могло стать причиной бесследного исчезновения.
Криминальные версии: человек против человека.
Поскольку тела не найдены, следствие не может полностью исключать криминальный след. Эксперты и местные жители выдвигали несколько версий, связанных с нападением или конфликтом.
4. Семью застрелили.
Криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru допустил, что один из членов семьи мог стать жертвой случайного выстрела неизвестного человека, а других убрали как свидетелей.
«Допускаю случайный выстрел и смерть одного из членов семьи, а других убрали, чтобы никому ничего не рассказали», — отметил Игнатов.
5. Усольцевых встретили браконьеры.
Пропавшую семью могли убить браконьеры. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил местный охотник Андрей Сергеев.
«Если только браконьеры какие-нибудь их убили, боясь, что их раскроют, но вообще в это время ценные породы зверя не добывают. Странно они исчезли, бесследно, такого не бывает», — отметил специалист.
Однако криминалист Игнатов в разговоре с aif.ru усомнился в этой версии: за отстрел краснокнижных животных наказание намного мягче, чем за убийство троих человек с ребенком. В таком случае неминуем пожизненный срок.
6. Нападение сектантов.
Одна из самых пугающих версий — нападение сектантов. Всего в ста километрах от турбазы «Геосфера», откуда вышла семья, находилось печально известное поселение секты Виссариона. После ареста «гуру» в 2020 году его ученики разбрелись и затерялись в лесах.
«Вполне можно допустить, что над туристами были произведены какие-нибудь ритуальные обряды. То есть они угодили к каким-то сектантам, обитающим в тех краях», — отметил в комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
7. Нападение беглых заключенных.
В некоторых СМИ появилась версия о том, что семья Усольцевых могла стать жертвой нападения беглых заключенных, которые скрываются в красноярской тайге.
Официальные ресурсы надзорных ведомств не сообщали о случаях побегов из колоний в регионе. Тем не менее, из ориентировок Следственного комитета по Красноярскому краю известно о розыске подозреваемого в педофилии.
8. Попали в капкан или волчью яму.
По словам местного красноярского охотника Андрея Сергеева, волчьи ямы и другие ловушки для животных разбросаны по красноярской тайге, но маловероятно, что они были в том месте, где пропали Усольцевы.
«Ловушки есть, но не везде. Там, где они пропали, находится заповедная часть, вряд ли охотники делали бы там ямы. Да и чтобы сразу втроем угодить… Таких ям не бывает», — сказал Сергеев.
Животный мир: хищники тайги.
Нападение диких животных часто рассматривается как одна из причин трагедий в тайге, но эксперты ставят под сомнение эту возможность в данном конкретном случае.
9. На Усольцевых напал медведь.
Группа, искавшая Усольцевых, наткнулась на медведя. Хищник выбрался из берлоги и бросился прочь от толпы людей. Однако опытные охотники сомневаются, что медведь напал бы на трех человек.
«Теоретически они могли нарваться на медведя-шатуна. Но, во-первых, тогда остались бы следы. Во-вторых, маловероятно, что медведь напал бы сразу на троих. Он на одиночек чаще нападает, в противном случае уходит. Бегать за каждым медведь не стал бы», — сказал aif.ru почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников.
10. На Усольцевых напала стая волков.
Недалеко от места пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае заметили стаю волков.
«Сейчас волки не голодные, осенью они спокойно питаются косулями, оленями, лосями. Им есть, чем питаться. К тому же, если в одиночку, то они не нападут никогда. Наоборот боятся и избегают встречи», — подчеркнул Семён Татарников.
Версии о бегстве: секреты и долги.
Некоторые версии предполагают, что Усольцевы инсценировали свое исчезновение.
11. Имитация пропажи, чтобы сбежать за границу.
Версия о побеге семьи Сергея Усольцева, который был связан с секретными предприятиями, получила широкое распространение в СМИ. По одной информации, семья отправилась в соседнюю Монголию. Блогер «Кучерявый» Александр Андрюшенков, который участвовал в поисковой операции, считает, что целью побега была Америка.
«У меня есть собственная версия того, куда исчезли Усольцевы. Мое личное мнение, предположение: они могли сбежать в США», — сказал Александр aif.ru.
Он напомнил, что Сергей Усольцев ранее работал с американцами — отправлял детей на лето за границу для изучения языка. Однако в Следкоме aif.ru ответили, что у Усольцевых не было предпосылок для побега:
«Нет данных, свидетельствующих о том, что Усольцевы убыли за пределы Российской Федерации… Их счета говорят о том, что они здесь осуществляли все свои действия… супруги никуда не переводили деньги и не покупали билеты с целью отъезда. Их финансы остались на счетах, ценные вещи также не были тронуты. Более того, в пользу этой версии говорит то, что чета Усольцевых планировала построить дом и закупила для этого все необходимые материалы».
12. Сбежали от кредитов или долгов.
Ранее в СМИ получила распространение версия, что Усольцевы могли имитировать пропажу из-за невозможности выплатить долги или кредиты организаций, учредителем которых является глава семейства.
По словам сотрудников регионального отдела Следственного комитета, это маловероятно.
«Из их показаний установлено, что намерений куда-то убыть Усольцевы не имели. Конфликтов у них не было. Они занимались своей жизнью, работали, воспитывали дочь, серьезных долговых обязательств также у семьи не было», — отметила пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю Юлия Арбузова.
Религиозные и мистические сценарии.
Невозможность найти следы семьи породила слухи о том, что они могли найти приют у отшельников или стать жертвами мистических сил.
13. Усольцевых спасли отшельники-старообрядцы.
Живущие в красноярской тайге старообрядцы из самого крупного поселения рассказали aif.ru, что не видели Усольцевых.
Ранее руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина высказала надежду, что «пусть лучше Усольцевы в тайге наткнулись на староверов, которые их приютили и спасли». Однако, специалист администрации деревни Ярцево Екатерина Иржакова сомневается: «Сомневаюсь, что семья могла так далеко поехать к нам сюда в Сибирь. Я думаю, если бы они и приняли решение уйти жить к староверам, то все-таки приобщились к общинам, которые поближе к ним».
14. Семья исчезла мистическим образом.
Существует огромное количество мистических версий, объясняющих почему семья из трех человек пропала не оставив не единого следа.
К масштабной поисковой операции подключились тарологи, экстрасенсы и гадалки, сбивающие с толку спасателей. Одни утверждали, что Усольцевы заперты в древней башне, другие вспоминали легенды о происхождении скальных массивов в заповеднике. По распространенным слухам — это остатки древней цивилизации, которая до сих пор обладает силой.
Руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина подтвердила, что получила огромное количество подобных сообщений.
«В какие-то моменты такой ажиотаж, интерес к поискам мешал. Информацию присылали незнакомые люди, экстрасенсы. Некоторые сообщения были абсолютно бредовыми. Я в личные мессенджеры более 100 сообщений получила, в том числе с координатами, где могут находиться Усольцевы», — отметила в разговоре с aif.ru спасатель.
Версия, к которой склоняется большинство.
Подавляющее большинство опрошенных нами знакомых семьи, экспертов и официальных лиц убеждены, что причиной пропажи Усольцевых стал несчастный случай — семья, скорее всего, заблудилась в густом лесу или погибла в результате падения в сложный рельеф Кутурчинского Белогорья, чему способствовали неосторожность и резкое ухудшение погоды. Приоритет Следственного комитета, основанный на отсутствии каких-либо следов криминала или намерения бегства, также остается за версией несчастного случая.