37-летняя женщина-водитель без прав погибла в ДТП в Тайшетском районе

Предварительно, водитель не справилась с управлением и съехала с дороги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Смертельное ДТП произошло 24 октября на 4-м километре автомобильной дороги «Квиток-Борисово», вблизи деревни Коновалово в Тайшетском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

— Предварительно установлено, что 37-летняя женщина управляла автомобилем ВАЗ 2107, не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства, — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель погибла на месте до приезда медиков. Полицейские установили, что у женщины не было водительских прав. Сотрудники полиции проводят проверку.