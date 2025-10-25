37-летняя женщина-водитель без прав погибла в ДТП в Тайшетском районе

Смертельное ДТП произошло 24 октября на 4-м километре автомобильной дороги «Квиток-Борисово», вблизи деревни Коновалово в Тайшетском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Предварительно установлено, что 37-летняя женщина управляла автомобилем ВАЗ 2107, не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства, — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель погибла на месте до приезда медиков. Полицейские установили, что у женщины не было водительских прав. Сотрудники полиции проводят проверку.