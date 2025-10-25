Под Омском КамАЗ протаранил две легковушки. Есть ли жертвы?

По предварительной информации, обошлось без жертв. Правда, как пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области, ДТП произошло ещё в понедельник, 20 октября. 68-летний мужчина за рулём КамАЗа не выдержал дистанцию и врезался в «Киа», которым управлял 38-летний омич. Иномарка проехала вперёд и ударилась в «Лифан», за рулём которого был мужчина 36 лет.