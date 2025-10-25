Стремление к высокому доходу обернулось для россиянина потерей 2,5 миллионов рублей

В Златоусте Челябинской области 28-летний мужчина лишился более 2,5 миллионов рублей, став жертвой мошеннической схемы под предлогом трудоустройства на высокооплачиваемую должность. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Инцидент произошел в конце сентября. Потенциальный работодатель связался с мужчиной по телефону, предложив вакансию финансового аналитика с очень высоким доходом. Следуя указаниям злоумышленников, мужчина установил приложение, зарегистрировался в чат-боте и начал переводить деньги в долларах на «инвестиционные кошельки», используя как личные накопления, так и кредиты.
В течение месяца он перечислил на счета, подконтрольные мошенникам, свыше 2,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении.
Ранее в МВД предупредили, что в схемах мошенников первая «атака» на жертву почти всегда оказывается ложной и направлена исключительно на создание психологического эффекта, чтобы вывести человека из состояния равновесия и вызвать у него страх.