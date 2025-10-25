Чудо в тайге: эксперты рассказали, что могло спасти Усольцевых

История таинственного исчезновения семьи Усольцевых продолжает обрастать версиями. Близкие Сергея, Ирины и маленькой Арины не хотят верить в то, что их нет в живых. В hазговоре с aif.ru эксперты подтвердили, что семья может быть жива и объяснили, как это возможно.
Воспользовались случаем, чтобы уйти?
В разговоре aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев подтвердил, что вариант, при котором таинственно исчезнувшие Усольцевы живы, возможен.
«Я думаю, что обстоятельства, при которых они могут быть живы и здоровы, если они ушли куда-то и не хотят ни с кем связываться. Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли. Вспомните историю старообрядцев, которые уходили в Сибирь, в тайгу. Но почему о них никто не знал? Потому что они прежде всего сами хотели, чтобы о них забыли. Вот я думаю, что вот это самая такая прекрасная версия», — объяснил он.
По мнению спасателя, обсуждаемые в Сети предположения о том, что Усольцевы ждут помощи в какой-либо сторожке или пещере, не выдерживают критики.
«Версия о том, что они забрались в сторожку и не имеют возможности оттуда выйти и подать какой-то сигнал, выглядит мифической. Если бы они были в пещере, их бы нашли. Они бы подали о себе какой-то сигнал. Я думаю, что даже дым от костра указал бы на них», — добавил эксперт.
Вероятность, что живы, остается до конца?
Проживший 20 лет в алтайской тайге отшельник Оджан Наумкин, которого в Сети называют алтайским Маугли, уверен, что шансы выжить у Усольцевых есть.
«Вероятность, что они еще живы, всегда есть. Шансы могут быть, если они с собой взяли достаточно еды, и, может быть, нашли какое-то питание на месте. Но тогда бы они жгли костер, был бы дым, и их смогли бы найти», — отметил в беседе с aif.ru Наумкин.
О том, как можно выжить в условиях тайги, Наумкин знает на собственном опыте. Вместе с родителями он прожил 20 лет в землянке в алтайском лесу. Семья питалась тем, что сама выращивала на огороде. Наумкин изредка выходил к людям, чтобы продать собранные грибы и ягоды и купить муку и мясо.
Если сбежали, то это самый добрый вариант.
Александр Дымов, знакомый Сергея Усольцева, убежден, что семья жива. В качестве варианта, где они могут найти убежище, он назвал зимовья охотников и браконьеров, которые находятся в тайге.
«Почему-то все еще кажется, что могут быть живы все. Я не экстрасенс, но такое ощущение есть. Я разговаривал с сыном Ирины. И мы сошлись в разговоре в одном, что, если они сбежали, то самое доброе будет. Но зачем таким вульгарным способом, я вот этого никак не могу понять», — сказал он.
Поиски продолжаются.
По информации СК, основной версией пропажи Усольцевых остается несчастный случай. Поиски семьи продолжаются. Как сообщили в красноярском краевом государственном учреждении «Спасатель», 24 октября спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выехали в Партизанский район на поиски пропавших.
«Сегодня, 24 октября, приехали на место, завтра будут обследовать», — рассказал aif.ru специалист по связям с общественностью КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.
Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в поход по Кутурчинскому Белогорью в Красноярском крае 28 сентября. В этот день их видели в последний раз. Спустя три дня взрослый сын Ирины Усольцевой обратился в полицию и сообщил, что мать не выходит на связь. Активные поиски исчезнувшей семьи с участием волонтеров велись до 12 октября. Сейчас поиски продолжаются, но в них участвуют только профессионалы.