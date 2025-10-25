После атаки БПЛА в Волгоградской области загорелась подстанция ЛЭП

РИА Новости.
ПВО ОТРАЗИЛА АТАКУ БПЛА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ПАДЕНИИ ОБЛОМКОВ ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОДСТАНЦИИ ЛЭП, ОНО ПОТУШЕНО — ГУБЕРНАТОР.
