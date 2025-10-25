Фонарь загорелся в детском саду в Иркутске

Мужчина почувствовал запах гари около здания детского сада. По словам Павла Токаревского, огонь от пылающего фонаря поднимался к кровле и мог перейти на деревянные конструкции. Он связался со спасателями и доложил о пожаре, после чего постучал в двери. Из здания вышел охранник, который обесточил детский сад. Тогда мужчины поднялись на второй этаж, и Павел Токаревский потушил пламя огнетушителем.