Фонарь загорелся в детском саду в Иркутске

IrkutskMedia, 25 октября. Пожар произошел в детсаду в Иркутске. Возгорание фонаря заметил замначальника отдела ГУ МЧС России по региону Павел Токаревский, который возвращался домой после службы. Инцидент произошел 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчина почувствовал запах гари около здания детского сада. По словам Павла Токаревского, огонь от пылающего фонаря поднимался к кровле и мог перейти на деревянные конструкции. Он связался со спасателями и доложил о пожаре, после чего постучал в двери. Из здания вышел охранник, который обесточил детский сад. Тогда мужчины поднялись на второй этаж, и Павел Токаревский потушил пламя огнетушителем.
К этому моменту прибыли пожарно-спасательные подразделения, которым он и сообщил о случившемся. Спасатели провели проверку помещений и убедились в их безопасности.
Ранее агентство сообщало, что четверо взрослых и двое детей спаслись из полыхающего бревенчатого дома в селе Мальта Усольского района. Причиной воспламенения могло стать короткое замыкание электропроводки. В общей сложности за минувшие сутки в Иркутской области пожарные ликвидировали пять возгораний в жилых постройках.