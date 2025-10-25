Участник СВО из Зеленогорска перевел мошенникам почти 16 млн рублей

В Зеленогорске 26-летний участник СВО стал жертвой мошенников и лишился 15,8 млн рублей, пытаясь «защитить» свои сбережения. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.
По данным ведомства, все началось со звонка от женщины, которая представилась деканом его университета. Она убедила мужчину перейти по ссылке и ввести данные для входа на портал «Госуслуги».
Затем на электронную почту участника СВО пришло сообщение о входе в его аккаунт с неизвестного устройства. Мужчина запаниковал и позвонил по указанному в письме номеру «техподдержки». Там ему сообщили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали.
После этого с зеленогорцем связались лжесотрудники Центробанка и правоохранительных органов. Они заявили, что его имя по всей стране оформляют кредиты. Чтобы «спасти» деньги, их нужно было перевести на «безопасные счета».
В течение нескольких недель мужчина снимал в банках крупные суммы наличными, передавал их курьерам, а также вносил через банкоматы и переводил на указанные счета. Все это время аферисты постоянно были с ним на связи в мессенджере.
Когда все деньги были переведены, мошенники прислали ему сообщение, в котором признались в обмане. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.