Усольцевы не в пещере: Новый запрос от полиции и версия спасателя Киселева

Потерявшуюся в Красноярском крае семью ищут уже почти месяц. Пока не удалось обнаружить даже следов присутствия в лесу Сергея, Ирины и их пятилетней дочки. Между тем спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев считает, что сибиряки могут быть живы.
Но не потому, что спрятались где-то в пещере или в сторожке. Эти версии не выдерживают критики, подчеркнул Киселев, так как Усольцевы, надеясь выбраться, подали бы сигнал или же их бы обнаружили спасатели.
«Я думаю, что даже дым от костра указал бы на них», — отметил спасатель.
Другое дело, если они «воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли».
«Это те обстоятельства, при которых они могут быть живы и здоровы», — указал Денис Киселев aif.ru.
Он напомнил о старообрядцах, которые уходили в Сибирь, в тайгу.
«Почему о них никто не знал? Потому что они прежде всего сами хотели, чтобы о них забыли», — объяснил преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма.
Ранее сообщалось, что красноярский отряд КГКУ «Спасатель» получил новый запрос от полиции на поиски пропавшей в тайге семьи.
По какой причине запрос поступил именно сейчас, не уточняется.
Ранее директор турбазы рассказал, что не было какой-то экстремальной перемены погоды (вплоть до метели) в тот день, когда семья вышла на маршрут. Вечером шел дождь, в течение двух часов, потом он закончился.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в тайге под Красноярском 28 сентября. Выдвигаются разные версии.