Бочаров: Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на ЛЭП Балашовская

Силами ПВО РФ была отражена атака дрона ВСУ над Волгоградской областью. Обломки упали на территорию электроподстанции ЛЭП и вызвали пожар. Возгорание ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила администрация региона со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.
«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами», — написал глава региона в Telegram-канале.
Как сообщил губернатор, пострадавших не зафиксировано. При этом в результате инцидента в Светлоярском районе было повреждено частное жилое строение.
Напомним, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении массированной атаки вражеских БПЛА на столицу. Тогда за ночь вражеские беспилотники предприняли попытку атаковать столицу семью дронами.