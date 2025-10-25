Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров: Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на ЛЭП Балашовская

Силы ПВО РФ отразили массированную атаку дронов ВСУ в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Силами ПВО РФ была отражена атака дрона ВСУ над Волгоградской областью. Обломки упали на территорию электроподстанции ЛЭП и вызвали пожар. Возгорание ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила администрация региона со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами», — написал глава региона в Telegram-канале.

Как сообщил губернатор, пострадавших не зафиксировано. При этом в результате инцидента в Светлоярском районе было повреждено частное жилое строение.

Напомним, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении массированной атаки вражеских БПЛА на столицу. Тогда за ночь вражеские беспилотники предприняли попытку атаковать столицу семью дронами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше