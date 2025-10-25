Дрозденко: Силы ПВО РФ уничтожили 8 беспилотников над Ленобластью

Над Ленинградской областью силы ПВО Минобороны сбили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме этого, на территории региона отменена воздушная опасность. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. «Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. ПВО уничтожило над регионом 8 БПЛА. Спасибо за надежную защиту неба», — написал глава региона в Telegram-канале. Пару часов назад Дрозденко сообщал о работе ПВО в Тосненском и Киришском районах области. Там также было уничтожено несколько дронов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что была отражена массовая атака беспилотников. По его данным, за ночь по городу пытались нанести удар семь вражеских дронов. Кроме этого, накануне силы ПВО РФ отразили массированную атаку дронов ВСУ в Волгоградской области.