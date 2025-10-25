Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко: Силы ПВО РФ уничтожили 8 беспилотников над Ленобластью

В Ленинградской области отменена воздушная опасность.

Источник: Комсомольская правда

Над Ленинградской областью силы ПВО Минобороны сбили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме этого, на территории региона отменена воздушная опасность. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. «Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. ПВО уничтожило над регионом 8 БПЛА. Спасибо за надежную защиту неба», — написал глава региона в Telegram-канале. Пару часов назад Дрозденко сообщал о работе ПВО в Тосненском и Киришском районах области. Там также было уничтожено несколько дронов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что была отражена массовая атака беспилотников. По его данным, за ночь по городу пытались нанести удар семь вражеских дронов. Кроме этого, накануне силы ПВО РФ отразили массированную атаку дронов ВСУ в Волгоградской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше