После смены номера мошенники оформили на омича кредит

Как в субботу, 25 октября 2025 года, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, за сутки в Омской области зарегистрировано 19 случаев дистанционного хищения денежных средств.
"Одной из жертв мошенников стал 39-летний житель Кировского округа. Злоумышленники, получив доступ к его старому абонентскому номеру, оформили на его имя кредит на сумму 399 тысяч рублей.
Мужчина, несмотря на смену номера телефона, не отключил старый номер от учетных записей на портале государственных услуг и в банковских сервисах, что и позволило мошенникам получить доступ к его данным", — заявили омские правоохранители.
В полиции настоятельно призывают граждан принять исчерпывающие меры по обеспечению сохранности своих персональных данных. Особое внимание просят уделять безопасности своих учетных записей при смене номера телефона: обязательно отвязывайте старый номер телефона от всех личных кабинетов и сервисов: банковских приложений, социальных сетей, портала государственных услуг, электронной почты и других важных аккаунтов.