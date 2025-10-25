В многоэтажном доме произошел взрыв газа: есть погибший и пострадавшие

Кроме того, 24 октября в Красногорске Московской области произошёл взрыв в жилом доме — пострадали два человека, причина инцидента пока неизвестна. Примерно за два дня до этого, 22 октября, в Копейске (Челябинская область) на предприятии прогремел сильный взрыв. Там погибли минимум десять человек, несколько пострадавших остаются в больнице. Власти опровергли информацию о поражении объекта беспилотником ВСУ.