В многоэтажном доме произошел взрыв газа: есть погибший и пострадавшие

В Сочи произошёл взрыв бытового газа в квартире многоэтажного дома, в результате которого погиб один человек, а ещё трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю 25 октября.
Уточнятся, что ЧП случилось на четвёртом этаже дома по улице Тимирязева, 30/3. После взрыва вспыхнул пожар площадью около 15 кв. м. Из здания эвакуировали 70 человек. Пожарные быстро локализовали огонь, но пострадали стены и окна трёх квартир.
По предварительной информации, погиб 70-летний мужчина. С тяжёлыми травмами госпитализированы женщина 38 лет и мужчина 45−50 лет, они находятся под постоянным наблюдением врачей 4-й городской больницы. Ещё один пострадавший, 36-летний мужчина, получил ушиб бедра и также остаётся в больнице.
Для тех, кто остался без жилья, организовали два пункта временного размещения — в хостеле и жилом комплексе, где уже разместились 18 человек.
На месте инцидента продолжают работать спасатели и правоохранители, которые выясняют причины взрыва и оказывают необходимую помощь.
Кроме того, 24 октября в Красногорске Московской области произошёл взрыв в жилом доме — пострадали два человека, причина инцидента пока неизвестна. Примерно за два дня до этого, 22 октября, в Копейске (Челябинская область) на предприятии прогремел сильный взрыв. Там погибли минимум десять человек, несколько пострадавших остаются в больнице. Власти опровергли информацию о поражении объекта беспилотником ВСУ.
Также в Ставрополе рядом с троллейбусной остановкой раздался громкий взрыв, пострадала женщина, которая получила осколочные ранения ноги и была госпитализирована.
Ранее KP.RU информировал, что взрыв на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке случился в пятницу вечером, 17 октября. Очевидцы из разных районов города сообщили о мощном взрыве, после которого над заводом начал подниматься густой дым. Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что здание цеха получило серьезные повреждения, однако предприятие продолжит функционировать в штатном режиме. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.