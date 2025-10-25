Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 8 беспилотников над Ленинградской областью

ПВО уничтожила над Ленинградской областью 8 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. ПВО уничтожило над регионом 8 БПЛА. Спасибо за надёжную защиту неба», — написал он в своём телеграм-канале.

Также этой ночью враг пытался атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении семи украинских БПЛА на подлёте к городу.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

