Силы ПВО уничтожили 8 беспилотников над Ленинградской областью

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. ПВО уничтожило над регионом 8 БПЛА. Спасибо за надёжную защиту неба», — написал он в своём телеграм-канале.
Также этой ночью враг пытался атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении семи украинских БПЛА на подлёте к городу.
