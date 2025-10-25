В Волгоградской области подстанция ЛЭП загорелась после атаки БПЛА

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение», — приводит слова Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.
Глава региона отметил, что атака ВСУ ночью с 24 на 25 октября была массированной, но силы ПВО Министерства обороны РФ справились с угрозой. Пострадавших нет, экстренные службы оперативно устраняют последствия атаки.
Ранее жители Волгограда сообщили, что слышали не менее 15 взрывов над городом. Также российская система ПВО уничтожила семь беспилотников на подлёте к Москве.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.