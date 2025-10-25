Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области подстанция ЛЭП загорелась после атаки БПЛА

В Волгоградской области ПВО отразила атаку украинских БПЛА, однако обломки одного из дронов вызвали пожар на территории подстанции ЛЭП в Николаевском районе. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение», — приводит слова Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

Глава региона отметил, что атака ВСУ ночью с 24 на 25 октября была массированной, но силы ПВО Министерства обороны РФ справились с угрозой. Пострадавших нет, экстренные службы оперативно устраняют последствия атаки.

Ранее жители Волгограда сообщили, что слышали не менее 15 взрывов над городом. Также российская система ПВО уничтожила семь беспилотников на подлёте к Москве.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше