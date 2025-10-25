Бочаров: в Волгоградской области из-за атаки БПЛА загорелась подстанция ЛЭП

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Волгоградской области, проинформировал Андрей Бочаров.
Слова губернатора приводит администрация региона. Бочаров рассказал, что в результате атаки ВСУ было зафиксировано возгорание на подстанции ЛЭП, которая находится в Новониколаевском районе.
В настоящее время пожар ликвидирован, в результате случившегося никто не пострадал.
Кроме того, в Светлоярском районе повреждения получил частный дом, пострадавших нет.
«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее Бочаров заявил, что российские военные отразили атаку на энергоинфраструктуру Волгоградской области.