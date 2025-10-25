Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров: в Волгоградской области из-за атаки БПЛА загорелась подстанция ЛЭП

В настоящее время пожар ликвидирован, в результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Волгоградской области, проинформировал Андрей Бочаров.

Слова губернатора приводит администрация региона. Бочаров рассказал, что в результате атаки ВСУ было зафиксировано возгорание на подстанции ЛЭП, которая находится в Новониколаевском районе.

В настоящее время пожар ликвидирован, в результате случившегося никто не пострадал.

Кроме того, в Светлоярском районе повреждения получил частный дом, пострадавших нет.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее Бочаров заявил, что российские военные отразили атаку на энергоинфраструктуру Волгоградской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше