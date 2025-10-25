Ричмонд
Дрозденко: силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Ленинградской областью

Глава региона поблагодарил военнослужащих и силы ПВО за надежную защиту воздушного пространства.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны ликвидировали восемь беспилотных летательных аппаратов, зафиксированных в небе над Ленинградской областью. После успешной работы расчетов режим воздушной тревоги был снят, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил военнослужащих и силы ПВО за надежную защиту воздушного пространства и подчеркнул, что все угрозы были своевременно нейтрализованы.

Сигнал воздушной тревоги в области был объявлен около 2:11 по московскому времени и сохранялся примерно четыре часа, после чего ситуация стабилизировалась.

Ранее российские военные уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над Ленинградской областью.

