В Красноярском крае причиной смертельного пожара стала оплошность при топке печи

В Красноярского края потушили десять пожаров за сутки. В МЧС по региону сообщили, что в одном из них погиб человек.
Трагедия произошла в поселке Курагино, где 24 октября пламя охватило двухквартирный жилой дом. Оно уничтожило кровлю и котельную на площади 240 квадратных метров. Восемь сотрудников МЧС справились с огнем с помощью трех спецмашин. Пожарные обнаружили в горящем доме тело хозяина одной из квартир.
Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при топке печи. Напомним, что основными оплошностями, которые приводят к трагедии являются оставление вещей на печи или возле нее, а также ее перекал и оставление без присмотра.
Еще один серьезный инцидент случился в Минусинске, где возгорание уничтожило стену жилого дома площадью 10 квадратных метров. Для его ликвидации привлекались семь специалистов и две единицы техники. Причина этого пожара еще выясняется.