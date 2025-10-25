Во Владивостоке уже неделю разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу

Во Владивостоке пропала несовершеннолетняя девушка. Жасмина Холмуродова исчезла 17 октября 2025 года, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В тот роковой день подросток вышла из дома, расположенного на проспекте Народном, 27, и не вернулась.
Особые приметы пропавшей: стройная девушка среднего телосложения, рост 160 сантиметров, карие глаза и черные волосы. В день исчезновения на Жасмине была серая кофта с капюшоном, черные брюки и серые кроссовки.
К поискам подключились не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры-добровольцы. Каждый, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, может помочь в её поисках.
Телефоны для связи:
Полиция:
Волонтеры: 8 914 721 22 32, 8 902 556 88 02 (телеграм/WhatsApp).
Каждая деталь может оказаться важной для успешного завершения поисков.