Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке уже неделю разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу

Девочка вышла из дома на Народном проспекте и до сих пор не найдена.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке пропала несовершеннолетняя девушка. Жасмина Холмуродова исчезла 17 октября 2025 года, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В тот роковой день подросток вышла из дома, расположенного на проспекте Народном, 27, и не вернулась.

Особые приметы пропавшей: стройная девушка среднего телосложения, рост 160 сантиметров, карие глаза и черные волосы. В день исчезновения на Жасмине была серая кофта с капюшоном, черные брюки и серые кроссовки.

К поискам подключились не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры-добровольцы. Каждый, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, может помочь в её поисках.

Телефоны для связи:

Полиция: 8 (423) 240−38−65, 102 или 112.

Волонтеры: 8 914 721 22 32, 8 902 556 88 02 (телеграм/WhatsApp).

Каждая деталь может оказаться важной для успешного завершения поисков.