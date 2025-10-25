Семь новых фигурантов появилось в деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьеве

Семь новых фигурантов появилось в уголовном деле о хищении денег у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево — их арестовали в Москве. Об этом в субботу, 25 октября, сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
— В деле появилось семь новых фигурантов. Суд в Москве удовлетворил ходатайства следствия об их аресте. Им вменяется участие в преступном сообществе, — говорится в материале.
По этому делу арестовали уже свыше 30 человек, включая предполагаемого организатора ОПГ Алексея Кабочкина и его участников. Трое фигурантов находятся в международном розыске, их заочно заключили под стражу, передает агентство.
2 октября в СМИ появилась информация о том, что полицейские, арестованные по делу о хищении денег в Шереметьево, подыскивали жертв и затем скрывали следы преступлений. По данным журналистов, правоохранители якобы «поставляли» бойцов СВО таксистам для дальнейших махинаций.
