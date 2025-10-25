Семь новых фигурантов появилось в деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьеве

Семь новых фигурантов появилось в уголовном деле о хищении денег у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево — их арестовали в Москве. Об этом в субботу, 25 октября, сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.