Рядом были дети: военкор рассказал о подлом теракте с колонкой в Луганске

Пожилой мужчина, пострадавший в Луганске в результате теракта с музыкальной колонкой, не приходя в сознание скончался в больнице. За жизнь его супруги врачи продолжают бороться. Военный корреспондент Кости Хейсканен побывал на месте происшествия и рассказал aif.ru, почему жертв подлого акта Киева могло быть больше.