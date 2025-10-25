Рядом были дети: военкор рассказал о подлом теракте с колонкой в Луганске

Пожилой мужчина, пострадавший в Луганске в результате теракта с музыкальной колонкой, не приходя в сознание скончался в больнице. За жизнь его супруги врачи продолжают бороться. Военный корреспондент Кости Хейсканен побывал на месте происшествия и рассказал aif.ru, почему жертв подлого акта Киева могло быть больше.
Жертвами теракта могли стать дети.
В Луганске пенсионер пнул на улице заминированную блютус-колонку, из которой играла песня «Океана Эльзы», и ему оторвало ногу. Инцидент произошел 23 октября на улице Черноморской. Первую помощь пострадавшему оказали прохожие. В результате взрыва ранение также получила женщина.
«Взрыв прогремел примерно в 11 часов. Место, где произошел теракт, очень оживленное. Рядом и администрация, и торговый центр, много магазинов, автобусная остановка, людей ходит много», — сказал Хейсканен.
По словам военкора, взрыв был такой силы, что в близлежащих домах выбило окна, а на месте колонки образовалась глубокая яма.
«Это демонстрирует, что взрывчатки не пожалели. И, наверное, ожидалось, что колонка привлечет детей, там рядом тир, батуты. Все было предназначено для более масштабного теракта», — уверен Хейсканен.
Запад игнорирует подлые теракта Киева.
На Западе проигнорировали терроризм киевского режима, констатировал военкор.
Произошедшее военкор назвал подлым актом, направленным против мирного населения Луганской Народной Республики.
По его словам, люди очень сильно испугались, потому что никто не думал, что в их микрорайоне, который находится в 20 минутах от центра города, может произойти подобное.
«Произошедшее ясно демонстрирует, что никто не хочет никакого мира. Простых людей попросту запугивают. На Западе, конечно, все эти зверства никто не хочет видеть, кровавый режим Зеленского не остановится ни перед чем», — сказал Хейсканен.
На следующий день после теракта министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко проинформировала, что пострадавший из-за взрыва в Луганске пожилой мужчина скончался.
«К сожалению, травмы оказались очень серьезными. Врачи сутки боролись за его жизнь, и 24 октября в 11:20 он скончался, не приходя в сознание. Раненая женщина, его супруга, находится в тяжелом состоянии», — сообщила Пащенко.