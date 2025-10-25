В деле о хищениях у бойцов СВО в «Шереметьево» появились новые фигуранты

В Москве арестовали семерых новых фигурантов в деле о хищении средств у участников СВО в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«В деле появилось семь новых фигурантов. Суд в Москве удовлетворил ходатайства следствия об их аресте. Им вменяется участие в преступном сообществе», — говорится в статье издания со ссылкой на слова источника.
Отмечается, что по данному делу уже арестованы 30 человек. Расследование продолжается. Среди арестованных есть предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин. Несколько фигурантов дела находятся в международном розыске. Напомним, фигуранты дела, по данным следствия, похищали деньги у бойцов СВО, когда жертвы приезжали в аэропорт «Шереметьево».
Ранее KP.RU сообщил, что аферисты обворовали 40 участников СВО на общую сумму в 80 млн рублей. Фигурантов дела отправили под стражу.