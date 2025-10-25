В деле о хищениях у бойцов СВО в «Шереметьево» появились новые фигуранты

Отмечается, что по данному делу уже арестованы 30 человек. Расследование продолжается. Среди арестованных есть предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин. Несколько фигурантов дела находятся в международном розыске. Напомним, фигуранты дела, по данным следствия, похищали деньги у бойцов СВО, когда жертвы приезжали в аэропорт «Шереметьево».