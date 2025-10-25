Две 18-летние девушки пострадали под колёсами авто на Русском острове

«56-летний водитель автомашины Toyota Prius, двигаясь по Университетскому проспекту в направлении моста, в районе дома № 10 посёлка Аякс, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.