Две 18-летние девушки пострадали под колёсами авто на Русском острове

Авария произошла в районе кампуса ДВФУ.

Источник: PrimaMedia.ru

На Русском острове во Владивостоке произошло ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-службе УМВД России по Приморью.

«56-летний водитель автомашины Toyota Prius, двигаясь по Университетскому проспекту в направлении моста, в районе дома № 10 посёлка Аякс, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

В результате ДТП две 18-летние девушки получили травмы: одна из них госпитализирована, второй оказана амбулаторная медицинская помощь.

В отношении водителя возбуждено административное дело. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия и назначают необходимые экспертизы.

Напомним, что 22 октября на 45-м километре автодороги «Артём-Находка» в Шкотовском районе водитель большегруза сбил девушку, в результате чего пострадали оба участника происшествия.