Две 18-летние девушки пострадали под колёсами авто на Русском острове

На Русском острове во Владивостоке произошло ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-службе УМВД России по Приморью.
«56-летний водитель автомашины Toyota Prius, двигаясь по Университетскому проспекту в направлении моста, в районе дома № 10 посёлка Аякс, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.
В результате ДТП две 18-летние девушки получили травмы: одна из них госпитализирована, второй оказана амбулаторная медицинская помощь.
В отношении водителя возбуждено административное дело. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия и назначают необходимые экспертизы.
