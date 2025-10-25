Спасатели снова обследовали место пропажи Усольцевых по заданию полиции

В Партизанском районе спасатели снова обследовали место пропажи Ирины, Сергея и пятилетней Арины Усольцевых. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель».
Поиски продлятся все выходные, как и на прошлой неделе, ими руководит штаб из сотрудников правоохранительных органов, которые находятся на месте с первой недели поисков.
«Зону поиска всегда определяют сотрудники полиции. Спасатели обследовали 6 кв. км горно-таежной местности 24 октября», — уточнил корреспонденту krsk.aif.ru пресс-секретарь КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.
Как отметили в СК Красноярского края, пропавшую семью искали на определенном участке местности в курумнике и в лесу. Однако пока поиски не дали результата.
Напомним, семья Усольцевых ушла в поход на гору Буратинка и пропала 28 сентября. ИХ поиски стали самыми масштабными и самыми тяжелыми из тех, что проходили в Красноярском крае — во время активной фазы в них было задействовано 1,5 тысячи человек из разных регионов страны.