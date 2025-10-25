Двухэтажный дом загорелся на Прибрежной в Хабаровске

За последние сутки на территории Хабаровского края не было зафиксировано крупных чрезвычайных ситуаций. Однако пожарные подразделения выезжали на 16 техногенных возгораний, пять из которых произошли в жилых домах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".