Двухэтажный дом загорелся на Прибрежной в Хабаровске

За последние сутки на территории Хабаровского края не было зафиксировано крупных чрезвычайных ситуаций. Однако пожарные подразделения выезжали на 16 техногенных возгораний, пять из которых произошли в жилых домах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске на улице Прибрежной произошел пожар в двухэтажном деревянном нежилом доме. Огонь охватил крышу мансарды площадью 100 квадратных метров и повредил сайдинг на стенах. Пожарным потребовалось полтора часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара сейчас выясняют дознаватели МЧС.
В селе Матвеевка Хабаровского района горела кирпичная баня, обшитая утеплителем и металлическим сайдингом. Пламя также повредило рядом расположенный дровяник. На этом происшествии также обошлось без пострадавших.
В Комсомольске-на-Амуре в жилом доме на улице Ореховой загорелся мусор в подвале. Пожарным пришлось вскрывать дверь в помещение с помощью специального инструмента. Возгорание на площади один квадратный метр было ликвидировано за 15 минут.
В настоящее время на большей части территории края установлен I-III класс пожарной опасности. Однако в Бикинском округе и Советско-Гаванском районе сохраняется высокий, IV класс пожарной опасности.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в 16 муниципальных образованиях края, включая Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и еще 14 районов.