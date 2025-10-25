Рецидивиста из Прикамья с крупной партией наркотиков задержали в Удмуртии

По подозрению в незаконном обороте запрещённых веществ правоохранители задержали 44-летнего мужчину с судимостями. Во время обыска арендованной им квартиры было обнаружено 39 свёртков с наркотиками, контейнер с синтетическим веществом, 3 пакета с веществом растительного происхождения, электронные весы и упаковочный материал. Также в одном из районов Ижевска полицейские нашли 11 закладок с наркотиками в тайниках, которые он оборудовал.