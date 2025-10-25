Рецидивиста из Прикамья с крупной партией наркотиков задержали в Удмуртии

Рецидивиста из Пермского края с крупной партией наркотиков задержали в Ижевске, передаёт пресс-служба МВД Удмуртии.
По подозрению в незаконном обороте запрещённых веществ правоохранители задержали 44-летнего мужчину с судимостями. Во время обыска арендованной им квартиры было обнаружено 39 свёртков с наркотиками, контейнер с синтетическим веществом, 3 пакета с веществом растительного происхождения, электронные весы и упаковочный материал. Также в одном из районов Ижевска полицейские нашли 11 закладок с наркотиками в тайниках, которые он оборудовал.
В ходе допроса житель Прикамья рассказал, что работает курьером в интернет-магазине, торгующем запрещёнными веществами. Куратор ему называл местонахождение крупных партий наркотиков, он их забирал, расфасовывал и сбывал.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере по ч. 3 ст. 30, ч. 4.ст. 228.1 УК РФ. На время следствия его взяли под арест.
