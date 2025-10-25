Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва бытового газа

После взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Сочи ввели режим локальной чрезвычайно ситуации. Об этом в субботу, 25 октября, заявил мэр города Андрей Прошунин.
Он рассказал, что сразу после поступления сигнала о происшествии власти подготовили пункты временного размещения и транспорт. Сейчас там расселены сейчас 28 жителей дома, включая семь детей.
— По результатам проверки установлено, что право собственности на помещения жители получили в 2012 году по решению суда. Основная задача — оказать сейчас людям всю необходимую помощь. Далее — определить состояние здания. Исходя из этого будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации, — написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Взрыв газа в Сочи произошел ночью 25 октября, громкий звук был слышен по всему центру города. Взрывной волной на пятом этаже семиэтажного дома по улице Тимирязева вырвало кусок стены. Также в результате взрыва по меньшей мере в трех квартирах дома выбило стекла.
Позднее в оперативном штабе Краснодарского края сообщило, что при взрыве газа в жилом доме один человек погиб и трое пострадали. После произошедшего в доме начался пожар, но спасатели оперативно потушили его на площади 15 квадратных метров.