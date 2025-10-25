Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва бытового газа

— По результатам проверки установлено, что право собственности на помещения жители получили в 2012 году по решению суда. Основная задача — оказать сейчас людям всю необходимую помощь. Далее — определить состояние здания. Исходя из этого будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации, — написал Прошунин в своем Telegram-канале.